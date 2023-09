Usa: Moody’s, blocco delle attività del governo avrebbe un impatto negativo sul rating

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia internazionale Moody’s ha messo in guardia contro il possibile blocco delle attività amministrative del governo federale che potrebbe verificarsi a fine mese, affermando che una situazione del genere avrebbe un “impatto negativo” sul rating di credito del Paese. In una nota, l’agenzia ha sottolineato il contesto fiscale negli Stati Uniti è “meno robusto” rispetto a quello registrato in alti Paesi che condividono con Washington il rating AAA, il massimo disponibile. “Un blocco delle attività amministrative sarebbe una ulteriore dimostrazione di debolezza”, si legge nella nota, in cui si fa riferimento all’accordo raggiunto all’ultimo momento in estate tra la Casa Bianca e i repubblicani, per innalzare il tetto al debito federale. Moody’s è l’ultima delle grandi agenzie internazionali che ha mantenuto il rating AAA per gli Stati Uniti. Fitch e Standard and Poor’s hanno rivisto al ribasso le loro valutazioni, rispettivamente lo scorso agosto e nel 2011. (Was)