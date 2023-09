Kosovo: missione Kfor condanna l’attacco contro la polizia a Banjska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione a guida della Nato in Kosovo (Kfor) condanna fermamente l’attacco contro la polizia kosovara e monitora da vicino la situazione a Banjska. Lo si legge in una dichiarazione della missione. “Le truppe Kfor sono presenti nell’area e sono pronte a reagire se necessario”, afferma il messaggio. La polizia del Kosovo, in qualità di prima forza di intervento, ha la responsabilità primaria per la gestione dell’accaduto. Il comandante della Kfor è in stretto e costante contatto con tutte le parti internazionali coinvolte, inclusi l’Unione europea, il capo di Stato maggiore delle forze armate serbe e le istituzioni del Kosovo, e sta lavorando intensamente per trovare una soluzione”, prosegue la dichiarazione. La missione “manda le sue più profonde condoglianze alla famiglia e ai cari” dell’agente di polizia morto stamane. (Alt)