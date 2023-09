Kosovo: ministero Esteri Turchia condanna l’attacco contro la polizia a Banjska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Turchia ha condannato l’attacco contro la polizia kosovara avvenuto nel villaggio di Banjska, nel nord del Kosovo a maggioranza serba, che ha causato la morte di un sergente e il ferimento di un agente della guardia di frontiera. Lo ha riferito un comunicato del portavoce del ministero degli Esteri turco, Tanju Bilgic, aggiungendo: "Auguriamo una pronta guarigione ai feriti. Anche la nostra ambasciata a Pristina ha rilasciato una dichiarazione di condanna dell'attacco". Secondo quanto dichiarato da Bilgic, "per ridurre la tensione nella regione e prevenire un'escalation, è indispensabile che tutte le parti agiscano con moderazione e si astengano dalla violenza". Il dialogo "è l'unico modo per raggiungere una pace e una stabilità durature in Kosovo e nella regione. La Turchia continuerà a sostenere il processo di dialogo", si legge nella nota. (Tua)