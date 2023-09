Migranti: Tajani, a Berino chiederò ragioni di finanziamenti a ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato che giovedì in occasione del suo viaggio in Germania chiederà all'omologa tedesca Annalena Baerbock "quale è la ragione del finanziamento di organizzazioni non governative che devono portare migranti in Italia". "Forse era più giusto finanziare ong che portassero migranti in Germania", ha detto Tajani durante una conferenza stampa tenuta a Parigi. "Cercherò di capire perché, mi auguro delle spiegazioni da parte del governo tedesco,"ha detto Tajani. (Frp)