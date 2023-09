Centrodestra: Cartaginese (Lega), partito rispetta Forza Italia, Simeoni incommentabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È davvero incredibile l'attacco frontale da parte del capogruppo regionale di Forza Italia, Giorgio Simeoni, nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti". Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Laura Cartaginese. "Ci saremmo aspettati - aggiunge - rispetto e amicizia nei confronti della seconda forza politica del centrodestra alle recenti elezioni politiche e regionali. Noi siamo concentrati sull'affermazione del buon governo del centrodestra in Regione Lazio e a livello nazionale, insieme con gli alleati. Evidentemente il collega Simeoni ha bisogno di qualche altro giorno di vacanze'', conclude Cartaginese. (Com)