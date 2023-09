Milano: Delpini, crisi demografic e condizione giovani sono le sfide impegnative che ci interrogano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi demografica e la condizione giovanile sono le “sfide particolarmente impegnative che interrogano la società civile, la finanza e la comunità”. Lo ha detto l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, rivolgendosi al consiglio comunale e ai rappresentanti del mondo finanziario cittadino durante l'incontro che si è tenuto oggi nell'aula consiliare di Palazzo Marino. La prima delle “due priorità che trovo particolarmente importanti”, ha spiegato Delpini è quella della “generazione giovanile che, in alcune manifestazioni risulta così problematica, incline a a rinunciare alle responsabilità verso gli altri e tentata di depressione nelle sue aspettative, coinvolta nella trasgressione nel vandalismo e dell'autolesionismo”. “Non sono tutti i giovani – ha convenuto l'Arcivescovo - sono una minoranza, tuttavia sono l'emergenza di un male profondo”. Il secondo aspetto evidenziato è la “situazione di desolazione di una città che sembra non desiderare i bambini e sentire un po' di fastidio per gli anziani. Il tema della demografia , da decenni è registrato tra gli allarmi più drammatici, considerato come una sorta di rassegnazione all'impotenza”. “Questo tema interroga tutta la società e le istituzioni che si sentono in questo ambito si sentono costrette a una sorta di rispettoso pudore o di imbarazzata reticenza”, ha concluso. (Rem)