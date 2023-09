Roma: Caudo (Rf), Regione Lazio intervenga per evitare definanziamento Piani urbani integrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sinergia tra le istituzioni per l'attuazione del Pnrr "è importante per le tante risorse che i diversi soggetti ed enti sono impegnati a mettere a terra, nell'area romana si tratta di oltre 7 mld di euro, con Roma Capitale protagonista con oltre 1,15 milardi. Per questo è importante che la Regione Lazio faccia pressione sul governo e sul ministro Fitto per scongiurare il definanziamento dei 330 milioni di euro dei Pui, dispiace ricordare che proprio nei giorni in cui veniva annunciata questa scelta del governo la Regione non è intervenuta con la necessaria determinazione". Così in una nota il presidente della commissione Pnrr di Roma Capitale e Capogruppo di Roma Futura, Giovanni Caudo. "C'è sempre tempo - aggiunge - per recuperare e sappiamo che questi sono giorni decisivi, per questo rinnovo l'appello alla Regione di cogliere l'invito del presidente dell'Anci De Caro e convincere il governo a rinunciare al definanziamento dei PUI. Se è necessario si faccia una due diligence degli investimenti che possono essere realizzati e si definanzino solo quelli che non hanno rispettato le condizioni per l'attuazione. Su questo Roma ha tutti i numeri a posto e siamo sicuri di poter procedere all'attuazione di quanto già progettato e in molti casi appaltato", conclude Caudo. (Com)