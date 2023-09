Roma: tre consiglieri municipali passano a Forza Italia, "siamo squadra più attrattiva"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Forza Italia continua a crescere a Roma e nel Lazio. Dopo gli ex consiglieri regionali del M5s Roberta Della Casa e Marco Colarossi, altri tre consiglieri, questa volta municipali di Roma, passano in Forza Italia. Si tratta di Alessandro Galletti nel Municipio XII e Matteo Bruno del Municipio VIII, entrambi ex M5s, e di Caterina Benetti, ex lista Calenda, sempre nel Municipio VIII. I tre nuovi innesti sono stati presentati presso la sede della Regione Lazio a Roma. Alla conferenza stampa sono intervenuti, tra gli altri, il vicepresidente del Senato e coordinatore romano del partito, Maurizio Gasparri, l'assessore al Personale, della Regione Lazio Luisa Regimenti e il capogruppo in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni. Il gruppo di Forza Italia nella Regione Lazio "si rafforza, grazie anche alle iniziative dell'assessore Regimenti e del Capogruppo Simeoni che sono state importanti", ha dichiarato Gasparri. "Insieme ai consiglieri regionali Colarossi, Della Casa ed altri esponenti del territorio avremmo una presenza ancora più incisiva per il servizio ai cittadini. E per occuparci di sanità, formazione professionale, sicurezza e di tutte le esigenze primarie che la Regione dovrà affrontare. Un cammino positivo quello di Forza Italia, che andiamo ad affrontare ancora più forti e con tante nuove adesioni in questa stagione di tesseramento e di nuove partecipazioni", ha concluso Gasparri. (segue) (Rer)