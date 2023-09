Roma: tre consiglieri municipali passano a Forza Italia, "siamo squadra più attrattiva" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "è sempre di più il centro di gravità permanente della politica italiana e nei prossimi mesi continueremo a lavorare per portare sui territori la cultura del buongoverno e i nostri valori cristiani, liberali, europeisti", ha concluso l'assessore. Infine per il capogruppo Simeoni, "abbiamo l'occasione per riportare Forza Italia dove merita. Dobbiamo crescere insieme e ci sono le condizioni per tornare grandi, attraverso il percorso che stiamo portando avanti. Noi rispettiamo gli alleati, perchè il centrodestra unito ha sempre ottenuto dei grandi risultati, con Forza Italia che, in passato, trainava la coalizione con il 18 e 20 per cento dei consensi", ha concluso. (Rer)