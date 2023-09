Ue: Borghi (Az-Iv), non è sostenibile governo con premier iperatlantista e vice con Afd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È sostenibile un governo in cui il premier è iperatlantista e il vicepremier va a braccetto con Alternative fur Deutschland o con la signora Le Pen? Quanto è sostenibile dal punto di vista della credibilità internazionale? E se tu non sei credibile sul piano delle alleanze internazionali, quella difficoltà con l'Africa e con l'immigrazione non l'affronti più". Lo ha detto il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Azione-Italia viva-Renew Europe al Senato, intervenendo a Pescara all'incontro "Il compito dei riformisti", con Camillo D'Alessandro, coordinatore regionale Abruzzo di Italia viva, e Carmine Ciofani, coordinatore provinciale di Pescara. "A destra c'è un vicepremier, Salvini, si sta apprestando a fare le liste e la campagna elettorale con i partiti che in Francia e Germania e in altri paesi europei sono stati finanziati dal Cremlino. Sul sostegno militare all'Ucraina - aggiunge Borghi - ci sono elementi di ambiguità, anche a sinistra, che non possono essere tollerati". (Rin)