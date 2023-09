Migranti: Tajani, "lieti di aprire un dialogo con al Francia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione migratoria "siamo ben lieti di aprire una dialogo con la Francia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante una conferenza stampa congiunta tenuta al fianco dell'omologa Catherine Colonna, a Parigi. "Questo è il primo appuntamento per affrontare la questione migratoria, per affontare un tema che non può essere soltanto nazionale", ha detto Tajani. "Abbiamo un problema a Ventimiglia ma ne parleremo con amicizia, con sincerità", ha detto Tajani in merito alla cena in programma dopo la conferenza stampa. (Frp)