Maltempo: Meloni incontra Figliuolo, priorità ricostruzione e ritorno a normalità (2)

- I ristori alle famiglie e alle imprese avverranno infatti con l’utilizzo della piattaforma "Sfinge" della regione Emilia Romagna, già esistente e in corso di aggiornamento tecnico per essere coerente con le procedure da parte della stessa Regione, che dovrà avvenire non oltre il 15 novembre 2023. La struttura è pronta per l’erogazione dei contributi e sta lavorando alla semplificazione delle procedure. Per venire incontro a famiglie e imprese, verranno emanate ordinanze ad hoc che forniranno indicazioni sulle modalità di inoltro delle domande dei contributi, sulle perizie asseverate e sulle schede tecniche di rilevazione dei danni, in modo da iniziare a procedere con le erogazioni già da fine novembre. Il presidente Meloni ribadisce come, con le misure illustrate, il governo confermi l’impegno continuativo e la massima priorità dati all’uscita dall'emergenza, alla ricostruzione e al ritorno alla normalità nelle zone colpite. (Com)