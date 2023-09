Usa: Casa Bianca, repubblicani chiedono tagli estremi per bloccare il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani al Congresso stanno trascinando il Paese verso il blocco delle attività amministrative del governo federale: una condizione che andrebbe a danneggiare in maniera significativa le comunità, l’economia e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Saranno ritenuti responsabili per i tagli estremi che stanno ponendo come condizione per consentire al governo di fare il suo lavoro”, ha detto. (Was)