© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato, in esame definitivo, un decreto del presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero. E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. Sul testo è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato. (Com)