- Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha svolto una informativa al Consiglio dei ministri in relazione alla Piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile (Pnns). Il Consiglio dei ministri - informa una nota di palazzo Chigi - ne ha preso atto. (Com)