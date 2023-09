Roma: Regimenti (FI), partito conferma di essere forza più attrattiva, si continua a crescere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’approdo in Forza Italia di tre nuovi consiglieri municipali di Roma "il partito conferma di essere la forza più attrattiva del panorama politico regionale e nazionale, segno che stiamo lavorando bene a Roma e nel Lazio. Con i nuovi consiglieri Matteo Bruno e Caterina Benetti nell'VIII Municipio e Alessandro Galletti nel Municipio XII lavoreremo insieme per rilanciare la Capitale che sta vivendo un momento di grande appannamento complice un’amministrazione che non sta offrendo le risposte che i cittadini chiedono. Ringrazio in particolare i consiglieri regionali di Forza Italia Roberta Della Casa e Marco Colarossi per l’impegno profuso nel rafforzare il radicamento territoriale del partito". Lo dichiara Luisa Regimenti, assessore al Personale della Regione Lazio ed esponente di Forza Italia nel corso della conferenza stampa che si è svolta presso la Sala Tevere della Regione Lazio alla presenza del vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri. "A Roma e nel Lazio vogliamo crescere – continua Regimenti - e per farlo vogliamo instaurare un filo diretto con i cittadini che troppo spesso si sentono abbandonati dalle istituzioni: le nostre priorità saranno la lotta al degrado, il miglioramento del servizio di trasporto pubblico, la sicurezza. Forza Italia sta diventando l’approdo naturale di tutti coloro che vogliono lavorare al rilancio della città senza rassegnarsi al declino - spttolinea -. Forza Italia è sempre di più il centro di gravità permanente della politica italiana e nei prossimi mesi continueremo a lavorare per portare sui territori la cultura del buongoverno e i nostri valori cristiani, liberali, europeisti", conclude. (Rer)