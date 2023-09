Usa: Casa Bianca su sciopero auto, visita di Biden a Detroit non riguarda Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che domani si recherà a Detroit per unirsi agli iscritti del sindacato United Auto Workers, i quali stanno scioperando dopo la scadenza del contratto di lavoro presso le case automobilistiche General Motors, Ford e Stellantis, non è stata presa alla luce delle azioni di Donald Trump. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. Trump sarà in Michigan mercoledì prossimo, per tenere un discorso ai lavoratori del settore automotive, e Biden ha annunciato la sua visita di domani in un secondo momento. “Il presidente ha accettato l’invito che ha ricevuto dal presidente del sindacato, Shawn Fain, e vuole dimostrare il suo sostegno e la sua solidarietà ai lavoratori”, ha detto la Jean-Pierre. (Was)