Municipio Roma XV: presidente, riapre la palestra della scuola Ferrante Aporti al Fleming (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Può sembrare assurdo - aggiunge Torquati - ma quello che ogni giorno accade nel mondo inevitabilmente ricade anche sui grandi e piccoli comuni. Non ci siamo mai fermati però e con pazienza e senza cercare alibi e fare polemiche siamo sempre andati avanti. E' per questo che voglio ringraziare le assessore ai Lavori Pubblici e alla Scuola, Luigia Chirizzi e Tatiana Marchisio, che con il nostro Ufficio Tecnico hanno lavorato a lungo in ogni fase dell'intervento, raggiungendo l'obiettivo grazie a un grande lavoro collettivo. Grazie anche alle famiglie che in questi due anni scarsi hanno atteso pazientemente riponendo fiducia nel nostro lavoro". (Com)