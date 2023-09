Ue: von der Leyen incontra Draghi, "una delle più grandi menti economiche in Ue"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ricevuto a Bruxelles Mario Draghi, ex premier italiano ed ex presidente della Bce, incaricato di redigere un rapporto sul futuro della competitività europea. "Mario Draghi è una delle più grandi menti economiche europee. Nessuno è in una posizione migliore per analizzare ciò che l'Europa può fare per mantenere il suo vantaggio competitivo. Oggi abbiamo avuto una bella discussione sul suo rapporto sulla futura competitività dell'Europa", ha scritto von der Leyen in un messaggio su X (ex Twitter). (Beb)