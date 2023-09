Usa: intelligenza artificiale, Amazon investirà 4 miliardi nella startup Anthropic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amazon ha annunciato un investimento da quattro miliardi di dollari in Anthropic, startup statunitense specializzata nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale e modelli linguistici, di cui acquisirà una quota di minoranza. In una nota, la società fondata da Jezz Bezos ha annunciato una “partnership strategica” con la startup, che consentirà di “combinare le rispettive competenze e tecnologie per garantire la sicurezza dell’intelligenza artificiale, accelerando al contempo lo sviluppo dei modelli di Anthropic e rendendoli più accessibili ai clienti di Amazon Web Services (Aws)”, l’azienda di Amazon dedicata al cloud computing. In base all’accordo Anthropic utilizzerà i chip Trainium e Inferentia di Amazon Web Services per lo sviluppo dei suoi modelli linguistici. Al contempo, Aws metterà a disposizione della startup il suo cloud. (Was)