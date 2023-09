Germania: il presidente degli industriali attacca il governo su clima ed energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo dibattito che si trascina da quattro mesi, come nota il quotidiano “Handelsblatt”, si aggiungono sia le “cupe prospettive” per l'economia tedesca sia “i problemi ancora irrisolti nell'accelerazione delle procedure di pianificazione e approvazione”. Russwurm ha dunque reagito a questa incertezza, “definendo assolutamente necessaria” la riduzione dell'imposta sull'elettricità in vigore in Germania al minimo europeo. Il presidente del Bdi ha poi sottolineato che l'industria ha bisogno di dichiarazioni affidabili sui costi totali della transizione del sistema energetico, in particolare di una “valutazione seria del livello dei prezzi dell’elettricità oltre il 2030”. Attualmente, il governo federale presuppone che questo indicatore diminuirà con la prevista espansione delle energie rinnovabili a partire dal 2030. Inoltre, Russwurm si è detto insoddisfatto dalle promesse della politica di di accelerare le procedure di pianificazione e approvazione. Secondo il presidente del Bdi, il rimpallo di responsabilità tra governo federale, esecutivi dei Laender e comuni statale e locale deve finalmente terminare. “Abbiamo bisogno di decisioni e della loro attuazione, non della scusa che altri ne sono responsabili”, ha infine dichiarato il presidente del Bdi. (Geb)