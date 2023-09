Tunisia: esperti criticano la divisione territoriale decisa dal presidente Saied in vista delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi esperti e politici hanno criticato la recente divisione territoriale decisa dal presidente Kais Saied, in vista delle elezioni amministrative. La professoressa di diritto pubblico Hanan Ben Abda è intervenuta sull'emittente radiofonica "Mosaique Fm" sostenendo che questa divisione e il decreto sulla delimitazione delle regioni sembrano mirare a centralizzare il potere, poiché mantengono le risorse e le capacità dei Consigli locali e delle regioni sotto il controllo del governo. Nello stesso programma, Hichem Ajboun, leader della Corrente democratica e commercialista, ha definito la decisione "inverosimile", sostenendo che l'obiettivo di Saied oggi è vincere le prossime elezioni, non lo sviluppo del Paese. In un'altra dichiarazione, il leader del Fronte di salvezza nazionale, Ahmed Nejib Chebbi, ha affermato all'emittente radiofonica "Jawhara Fm" che questa divisione sembra essere stata pianificata per creare una sorta di "camera in miniatura" su richiesta del "governo", ma il popolo non intende partecipare a questa rappresentazione, come è successo nelle elezioni legislative anticipate e nella consultazione nazionale. (Tut)