Brasile-Vietnam: presidenti firmano accordi su agricoltura, difesa e istruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore della difesa, infine "abbiamo adottato un protocollo d'intesa che rappresenta un primo passo verso un futuro accordo, che aprirà la strada all'esportazione di prodotti per la difesa, come gli aerei. In ultimo, il capo dello stato brasiliano ha indicato la volontà di collaborare nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione. Per questo, la ministra della Scienza e Tecnologia, Luciana Santos, si recherà in Vietnam a novembre per tenere la prima riunione della Commissione congiunta per la scienza e la tecnologia. (segue) (Brb)