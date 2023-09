Brasile-Vietnam: presidenti firmano accordi su agricoltura, difesa e istruzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del suo intervento Lula ha riferito di aver discusso a lungo con il primo ministro vietnamita dei rapporti commerciali tra i due Paesi "che da più di dieci anni sono in continua crescita, nel 2022 hanno già raggiunto i 6,4 miliardi di dollari e potrebbero crescere ulteriormente". "Il Brasile esporta verso il Vietnam praticamente beni per lo stesso valore dell'export verso la Francia, con la quale abbiamo una lunga relazione strategica. Oggi siamo uno dei principali fornitori di soia, carne e cotone per il mercato vietnamita. Il Vietnam è il sesto mercato più grande per i prodotti agroalimentari brasiliani. Vogliamo espandere questo flusso, ma anche diversificarlo, con prodotti ad alto valore aggiunto", ha detto Lula. (segue) (Brb)