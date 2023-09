Brasile-Vietnam: presidenti firmano accordi su agricoltura, difesa e istruzione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro è stata anche occasione per discutere importanti dossier internazionali. "Abbiamo discusso dell'interesse del Vietnam a concludere un accordo commerciale con il Mercosur. Porterò l'argomento ai nostri partner del Mercosur, approfittando della presidenza brasiliana. Sono sicuro che andremo avanti in questa discussione", ha affermato Lula, evidenziando che è di interesse avvicinare il Mercosur dell'Associazione delle nazioni del sudest asiatico (Asean). "I paesi del sud-est asiatico rappresentano quasi il 6,5 per cento del prodotto interno lordo (pil) mondiale a parità di potere d'acquisto. Le esportazioni brasiliane verso il gruppo dei paesi del sud-est asiatico ammontano già alla metà di quanto esportiamo verso l'Unione europea (Ue). Siamo partner del dialogo con Asea e il ministro Mauro Vieira dovrebbe presto recarsi in Indonesia per discutere un piano d'azione per la cooperazione tra il Brasile e questo blocco". (segue) (Brb)