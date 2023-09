Brasile-Vietnam: presidenti firmano accordi su agricoltura, difesa e istruzione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Lula ha poi evidenziato l'importanza della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo per ottenere maggiore rappresentanza negli organismi di governance e più visibilità. "Siamo due paesi del Sud del mondo impegnati per la pace, il multilateralismo, lo sviluppo sostenibile e la lotta contro la fame e la povertà. Desideriamo una maggiore rappresentanza nella governance internazionale. Vorrei ringraziare pubblicamente il ripetuto sostegno del Vietnam alla richiesta del Brasile di un seggio permanente nel Consiglio di sicurezza dell'Onu", ha concluso Lula. (Brb)