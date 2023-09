Germania: ministro Difesa Pistorius assicura sostegno agli Stati baltici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha assicurato il sostegno della Germania agli Stati baltici a fronte dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. A Riga, durante le dichiarazioni alla stampa con il collega lettone Andris Spruds, l'esponente del governo federale ha dichiarato che il Baltico è “particolarmente esposto”. Pertanto, la Germania assume “una speciale responsabilità” in questa regione, che costituisce il fianco orientale della Nato. “Siamo con voi, la Germania è pronta ad assumere un ruolo militare di guida nei Paesi baltici”, ha quindi dichiarato il ministro della Difesa tedesco. Pistorius ha infine affermato che il suo Paese “mantiene le promesse”, contribuendo alla protezione di Estonia, Lettonia e Lituania “per terra, per mare e nell'aria”. Riga è stata la prima tappa del viaggio di tre giorni che porterà l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) anche a Tallinn domani e dopodomani, 26 e 27 settembre. Nella capitale dell'Estonia, Pistorius parteciperà alla Conferenza annuale del Baltico sulla sicurezza (Abcd). A seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la Germania ha rafforzato in maniera significativa il proprio impegno militare negli Stati baltici. La cooperazione più intensa è con la Lituania, dove l'esercito tedesco schiererà una brigata su base permanente. Il dispiegamento dell'unità dovrebbe essere completato entro il 2026. (Geb)