Piemonte: Cirio e Lupi, da Pd su Pnrr sciocchezze, nessun taglio ma ottimizzazione

22 luglio 2021

- Basta dire scemenze sul Pnrr. Lo hanno affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio e il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi durante l'evento elettorale organizzato a Torino in vista delle elezioni regionali del 2024, commentando la nota diffusa dal Partito Democratico del Piemonte sulla rinegoziazione dei fondi del Pnrr. "Gli stessi sindaci dei Comuni governati dal centrosinistra hanno confermato che quei fondi non verranno tagliati. La campagna elettorale è bene farla ma non ha senso giocare sulle paure", ha continuato Cirio. Mentre Lupi ha affermato: "Con Conte si sono presi tutti i progetti nel cassetto per spendere le risorse senza guardare a quelli strategici che sono alla base rispetto all'uso di queste risorse", ha concluso. (Rpi)