Kenya-Usa: Austin incontra presidente Ruto e omologo, focus su sicurezza regionale e terrorismo

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha incontrato il presidente del Kenya, William Ruto, a Nairobi. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso il futuro della cooperazione bilaterale nei campi della difesa, della sicurezza regionale e del contrasto al terrorismo. Il segretario ha ringraziato le autorità del Kenya “per l’ospitalità” nei confronti dei militari statunitensi di stanza a Manda Bay, e per la disponibilità delle autorità di Nairobi a guidare una missione multinazionale di sostegno alla sicurezza ad Haiti. Austin ha anche incontrato il suo omologo, Aden Duale, con cui ha discusso una serie di temi strategici nel campo della sicurezza regionale, soprattutto lo sforzo per combattere l’organizzazione terroristica di al-Shabaab in Somalia. Le parti, infine, hanno siglato un accordo quinquennale per la cooperazione in materia di difesa. (Was)