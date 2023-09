Pnrr: Meloni, lavoriamo alacremente per raggiungere obiettivi quinta rata e revisione complessiva Piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cabina di regia Pnrr di questo pomeriggio a palazzo Chigi, convocata dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto e presieduta dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, alla presenza dei ministri e dei rappresentanti di Regioni, Province e Comuni, ha effettuato una verifica dello stato di attuazione del Pmrr, oltre a un puntuale aggiornamento in merito al pagamento della terza rata, pari a 18,5 miliardi di euro, previsto per i prossimi giorni, alla richiesta di pagamento della quarta rata, pari a 16,5 miliardi di euro, trasmessa dal governo alla Commissione europea lo scorso 22 settembre e ad una prima analisi del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi della quinta rata, anche in base alla proposta di revisione del Piano. "La cabina di regia di oggi - dichiara il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni - è stata utile per prendere atto del lavoro svolto in questi primi undici mesi di governo, di quello che siamo chiamati a fare per raggiungere gli obiettivi nel breve periodo e soprattutto di quello che occorre fare oggi per mettere a terra i progetti domani e per assicurare la completa realizzazione del complesso ed articolato Pnrr italiano. Nei prossimi giorni attendiamo la terza rata, nei giorni scorsi abbiamo formalmente richiesto la quarta, stiamo lavorando alacremente per raggiungere gli obiettivi della quinta e per la revisione complessiva del Piano, che include il capitolo RePowerEu". (segue) (Com)