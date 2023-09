Pnrr: Meloni, lavoriamo alacremente per raggiungere obiettivi quinta rata e revisione complessiva Piano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto ai ventotto obiettivi previsti dalla quarta rata, sono già in corso - informa palazzo Chigi - le attività di verifica da parte dei servizi della Commissione europea, per assicurare il pagamento dei 16,5 miliardi di euro entro il 31 dicembre 2023. Il lavoro della cabina di regia è proseguito con il focus sul conseguimento gli obiettivi e dei traguardi connessi alla quinta rata; i risultati da conseguire al 31 dicembre 2023, a Piano invariato, sono sessantanove, di cui ventitre milestone e quarantasei target, con l’importo lordo della quinta rata pari a 18 miliardi di euro. Le proposte di modifica al Piano, in relazione alla quinta rata, trasmesse alla Commissione europea lo scorso 7 agosto, prevedono il differimento temporale per tredici obiettivi, l’eliminazione di sei obiettivi, che potranno essere coperti con altre fonti di finanziamento e l’integrazione della milestone relativa alla nuova misura della Zes unica (riforma). Se tutte le proposte di modifica venissero approvate, i risultati da conseguire, al 31 dicembre 2023, passerebbero da sessantanove a cinquantuno, il numero di target da quarantasei a trenta ed il numero di milestone da ventitre a ventuno. (segue) (Com)