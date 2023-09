Pnrr: Meloni, lavoriamo alacremente per raggiungere obiettivi quinta rata e revisione complessiva Piano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni, insieme al circostanziato lavoro di rendicontazione degli obiettivi della quarta e di verifica per quelli connessi alla quinta rata, - spiega il Ministro per gli affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto - sono in corso le costruttive interlocuzioni, con i servizi della Commissione, per il processo di revisione complessiva del Piano e per l’inserimento del nuovo capitolo RePowerEu, che risulterà fondamentale per raggiungere strutturalmente gli obiettivi di competitività, sicurezza energetica e sostenibilità ambientale, indicati dalla Commissione europea". Entro il 31 dicembre 2023 è attesa la decisione del Consiglio Ue, in ordine alla revisione del Piano ed al nuovo capitolo RePowerEu. I lavori della cabina di regia Pnrr di oggi saranno oggetto di condivisione con le organizzazioni rappresentative del partenariato economico e sociale, nel corso delle sedute di martedì 26 e di mercoledì 27 settembre, articolate in specifiche sessioni organizzate su base settoriale, che prevedono l’esame delle proposte formulate dai soggetti del partenariato, anche con riferimento alla revisione del Piano ed all’inserimento del capitolo RePowerEu. (Com)