Usa: elezioni 2024, DeSantis accetta dibattito televisivo con il governatore della California

- I governatori della Florida e della California, rispettivamente Ron DeSantis e Gavin Newsom, hanno accettato di partecipare ad un dibattito televisivo sull’emittente “Fox News”, il prossimo 30 novembre. L’evento, ha confermato il canale, andrà in onda alle 21 locali (le tre del mattino del primo dicembre in Italia) durante il programma condotto da Sean Hannity, e durerà circa 90 minuti. Il dibattito sarà registrato in Georgia, anche se non è ancora stato deciso dove. DeSantis, candidato alla Casa Bianca nel 2024, sta lavorando per ridurre il divario che lo separa nei sondaggi dall’ex presidente Donald Trump, in vista delle primarie del Partito repubblicano. Il governatore della Florida parteciperà anche al secondo dibattito con i candidati repubblicani, a cui Trump non intende partecipare alla luce dei suoi problemi nel rapporto con Fox. (Was)