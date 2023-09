Georgia: presidente Zurabishvili in visita in Estonia, focus su integrazione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Georgia, Salome Zurabishvili, è giunta in Estonia per una visita di Stato, nonostante il governo di Tbilisi non le abbia dato il permesso di effettuare visite all'estero. “L’Estonia vuole che la Georgia abbia successo nel percorso di riforma verso l’Unione Europea, e noi siamo pronti a sostenere il vostro Paese con la nostra esperienza. Le prossime settimane sono importanti per il percorso della Georgia verso lo status di candidato all’Unione europea e per soddisfare i criteri stabiliti dalla Commissione europea. Per fare questo, la Georgia deve dimostrare determinazione a tutti i livelli, non solo a parole, ma soprattutto con i fatti", ha detto il presidente estone Alar Karis, in un incontro con Zurabishvili. Oltre all'incontro con Karis, la presidente della Georgia prevede di incontrare a Vilnius l'omologo lituano Gitanas Nauseda e quello lettone, Edgars Rinkevics. (Rum)