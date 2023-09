Centrodestra: Simeoni (FI), Salvini per voti va a raccogliere castagne, eviti sparate quotidiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Abbiamo "l'occasione per riportare Forza Italia dove merita. Dobbiamo crescere insieme e ci sono le condizioni per tornare grandi, attraverso il percorso che stiamo portando avanti. Noi rispettiamo gli alleati, perchè il centrodestra unito ha sempre ottenuto dei grandi risultati, con Forza Italia che, in passato, trainava la coalizione con il 18 e 20 per cento dei consensi. Poi c'è stata la parentesi della Lega di Matteo Salvini che ormai conosciamo: pur di prendere qualche voto si butta nel bosco a raccogliere le castagne, deve fare la sparata quotidiana, come ad esempio sul tema del condono a cui i nostri elettori sono sensibili. Ma in una coalizione questo bisognerebbe evitarlo". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni, durante una conferenza stampa di presentazione di tre nuovi consiglieri municipali di Roma che hanno aderito a Forza Italia, presso la sede della Regione Lazio a Roma. (Rer)