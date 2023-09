Criminalità: arrestato a Schwuelper un ricercato italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 21 settembre scorso a Schwuelper, in Bassa Sassonia, è stato arrestato un criminale italiano considerato esponente di spicco di un gruppo mafioso di Brindisi, ricercato con mandato di arresto internazionale. È quanto riferisce oggi l'emittente radiotelevisiva “Wdr”, aggiungendo che l'uomo è stato catturato dalla polizia di Braunschweig ed è accusato tra l'altro di due tentati omicidi, nonché di traffico di sostanze stupefacenti. L'arrestato è ora detenuto in attesa di essere estradato in Italia. (Geb)