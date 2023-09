Municipio Roma III: presidente, al via lavori ricostruzione centro anziani Conca d'Oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina "abbiamo effettuato un sopralluogo insieme al Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale e alla Direzione Tecnica del Municipio al parco delle Valli per il prossimo avvio degli interventi di demolizione e ricostruzione del Centro Sociale Anziani Valli distrutto da un incendio nel 2019". Così in una nota il Presidente del Municipio Roma III Paolo Emilio Marchionne. "Eravamo rimasti con le parole della sindaca di allora - aggiunge - che aveva garantito agli anziani e alle anziane che frequentavano quel centro, che sarebbe stato ricostruito in brevissimo tempo. Invece nulla si è mosso e da quando siamo stati eletti nel 2021, abbiamo dovuto lavorare insieme all'Assessora Capitolina Ornella Segnalini, che ringrazio, per rimettere in fila le cose, progettare l'opera, e aggiungere le risorse economiche necessarie a realizzarlo per davvero. Oggi, dopo un lungo lavoro di squadra tra Campidoglio, Municipio, Uffici e Dipartimento, possiamo finalmente dire che da qui alla fine dell'anno partiranno i lavori per la ricostruzione del centro sociale anziano Valli, restituendo a pieno al quartiere un punto di riferimento e di aggregazione che manca da troppo tempo", conclude Marchionne.(Com)