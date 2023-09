Veneto: assessore Bilancio, investiti 10 milioni di euro per aprire punti di facilitazione digitale sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo investito 10 milioni di euro per aprire punti di facilitazione digitale sul territorio. Lo ha dichiarato Francesco Calzavara, assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione con delega all'Agenda Digitale, presente oggi agli Stati Generali della Fibra Ottica nel trevigiano. "L'impegno che la Regione ha messo nel corso di questi anni – ha sottolineato - è rivolto a sviluppare servizi digitali ai cittadini ed imprese che utilizzino questa importante infrastruttura. Quel che oggi ci interessa di più è che tutti i veneti abbiano gli strumenti per poi utilizzare questa infrastruttura, tanto che abbiamo investito 10 milioni di euro per aprire punti di facilitazione digitale in oltre 200 comuni del veneto per velocizzare l'alfabetizzazione digitale". A lui ha fatto eco anche Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo Economico: "Dobbiamo fare in fretta e fare bene. È stata una giornata davvero molto interessante perché quel che emerge dagli Stati generali della fibra è la grande qualità del nostro tessuto produttivo ed economico. Abbiamo una grande spinta imprenditoriale, anche se i numeri ci ricordano che il 97 per cento delle nostre aziende ha meno di 9 dipendenti. Queste imprese hanno bisogno di avere infrastrutture digitali all'altezza delle loro esigenze. Per crescere ed essere competitive abbiamo bisogno di reti più capillari, più sostenibili, più sicure e più intelligenti" ha concluso. (Rev)