Energia: Osnato (Fd'I), l'Italia cresce coniugando sviluppo e solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Governo "ha compiuto un passo importante nel definire la politica fiscale del 2024. La rotta è quella già tracciata: da una parte, migliorare l'ambiente burocratico e tributario per lavoratori e imprese, per 'non disturbare chi ha voglia di fare'; dall'altra, fornire sostegni mirati alle famiglie più bisognose, aiutandole nella fruizione dei servizi essenziali, affinché nessuno resti indietro". Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Finanze alla Camera e responsabile economico del partito, commentando le ultime misure approvate in Consiglio dei Ministri. "Il dl Energia contribuisce al secondo pilastro della politica fiscale. Lo fa combattendo il carovita: le risorse della card 'Dedicata a te' aumentano sia per il trasporto pubblico locale, già incluso, sia per l'acquisto dei carburanti, una novità. E lo fa andando incontro ai piccoli imprenditori, perché decine di migliaia di commercianti non subiranno più la revoca della licenza se regolarizzano la propria posizione col fisco", spiega Osnato. "Si tratta di 1,3 miliardi complessivi: una piccola cifra per il bilancio pubblico, ma un grande cambiamento per la quotidianità dei più deboli. Il contrario di tante misure dei governi passati, che hanno stanziato cifre enormi senza incidere sul benessere delle persone", conclude l'esponente di Fd'I. (Rin)