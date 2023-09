Piemonte 2024: Lupi incorona Cirio in attesa dell'ok definitivo dalla coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Dopo avergli teso la mano a seguito dell'attacco di Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi ha nuovamente confermato la piena fiducia ad Alberto Cirio in vista delle regionali Piemontesi del 2024. L'occasione è arrivata con un incontro organizzato oggi pomeriggio all'Nh Hotel Santo Stefano di Torino. "Quello di Cirio è stato un buon governo in cinque anni non facili, soprattutto pensando al Covid", ha affermato Lupi. Parole che il presidente Cirio ha ricambiato con un ringraziamento: "Grazie di questo messaggio che mi state lanciando. Ho dato la mia disponibilità a ricandidarmi in modo ragionato. Per me è un orgoglio vedere Lupi che viene qui da Roma per questo motivo". Cirio ha poi ricordato che "manca ancora questa formalizzazione, ufficializzazione della mia candidatura". Ma salvo sorprese l'attuale governatore dovrebbe riuscire a mettere d'accordo tutte le anime dell'alleanza del centrodestra. I dubbi emersi sulla posizione di Fratelli d'Italia dovrebbero essersi sciolti nel fine settimana. A fugarli l'accoglienza positiva riservata al presidente Cirio dai militanti e amministratori del partito guidato da Giorgia Meloni, durante l'evento di festeggiamento dopo un anno di governo. (Rpi)