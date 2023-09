Decreto Energia: Mur, 17,4 milioni per borse studio a 5 mila studenti idonei non beneficiari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In dettaglio, degli oltre 17,4 milioni di euro, 7,5 milioni saranno finanziati dal ministero dell’Economia, mentre i restanti 10 milioni sono risorse recuperate dal ministero dell’Università e della Ricerca da finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e di resilienza che gli Enti regionali non hanno potuto utilizzare. Il Fondo statale permetterà di assegnare le borse di studio precisamente a 4.947 idonei non beneficiari per i corsi di studio universitari e per le istituzioni dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica (Afam) per l’anno accademico 2022-2023. (Com)