Calabria: Ronzulli (FI) su incendio casa Occhiuto, colpire piromani e investire su prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incendio di molte case, compresa quella del presidente Occhiuto, coinvolte nell'ennesimo incendio appiccato dai piromani, dimostra come la strada per sconfiggere questo grave e pericoloso fenomeno sia ancora lunga. Bene ha fatto il governo ad inasprire le pene per i responsabili, ma dobbiamo anche investire sulla prevenzione. Su questo è da tempo impegnata proprio la regione Calabria, attraverso l'uso di droni per individuare chi sta per appiccare il fuoco. Siamo certi che il presidente Occhiuto, al quale va la solidarietà mia e di tutto il gruppo dei senatori di Forza Italia, proseguirà con ancora più determinazione il suo lavoro per porre fine a queste gravissime azioni che mettono a repentaglio la vita delle persone e procurano ingenti danni alla natura e al frutto del lavoro dei nostri cittadini". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. (Rin)