Migranti: portavoce governo polacco, controlli a frontiera con Slovacchia potrebbero essere rafforzati

- La Polonia sta valutando di rafforzare i controlli alla frontiera con la Slovacchia in relazione ai flussi migratori che seguono la rotta balcanica. Lo ha affermato il portavoce del governo, Piotr Muller, confermando le indiscrezioni della stampa polacca. “Siamo vicini ad assumere una decisione sull’inasprimento dei controlli alla frontiera con la Slovacchia in relazione alla rotta migratoria balcanica”, ha dichiarato Muller. Il portavoce ha detto che l’attenzione del governo non è però rivolta solo a quella rotta: “Stiamo anche esaminando quale può rivelarsi la potenziale direzione dell’immigrazione da Lampedusa”. (Vap)