Difesa: Spagna, stanziati 324,6 milioni di euro per modernizzare sistema artiglieria antiaerea Mistral

- Il Consiglio dei Ministri spagnolo ha approvato, su richiesta del ministero della Difesa, l'ammodernamento del sistema d'arma antiaereo d'artiglieria Mistral, per il quale si prevede di stanziare poco più di 324,6 milioni di euro. Nello specifico, è stato dato il via libera all'accordo che autorizza la stipula di un contratto per l'ammodernamento di questo sistema missilistico leggero a corto raggio, prodotto dall'azienda francese Mistral. L'obiettivo è quello di acquisire 522 missili Mistral III e le attrezzature associate al loro funzionamento, che permetteranno di aggiornare, migliorare e potenziare "la necessaria capacità di difesa antiaerea e antimissile delle Forze armate". Il Consiglio dei ministri ha inoltre autorizzato la conclusione dell'accordo quadro per la manutenzione degli elicotteri prodotti da Airbus Helicopters Spagna, S.A., in quanto l'attuale accordo sta per scadere. Avrà una durata di due anni dalla sua firma, con la possibilità di una proroga fino ad altri due anni, per un valore stimato di 28 milioni di euro. (Spm)