Lazio: assessore Ambiente, bene ok commissione a nomina Aureli in Arpa

- L’assessore all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo, si dice "molto soddisfatta" per il parere favorevole della commissione Agricoltura e Ambiente del Consiglio regionale del Lazio alla nomina di Tommaso Aureli come nuovo direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa). In una nota Palazzo spiega: "Già commissario straordinario, Aureli ha fin da subito dimostrato professionalità, impegno e grande disponibilità. Auguro a lui e ad Arpa Lazio buon lavoro, certa che proseguiremo la nostra proficua collaborazione all’insegna dell’interesse pubblico e della tutela dei cittadini".(Com)