Calabria: Tajani, solidarietà a presidente Occhiuto

- Solidarietà a Roberto Occhiuto, presidente della Calabria, la cui abitazione "è stata danneggiata dagli incendi che negli ultimi giorni sono stati appiccati in maniera dolosa". Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Un'intimidazione grave che sono certo non fermerà la sua azione contro i piromani e la criminalità organizzata", ha aggiunto. (Res)