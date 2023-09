Ue: Borrell, avviare negoziati di pace tra Russia e Ucraina, ma proseguire sostegno a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza Josep Borrell ha evidenziato la necessità di avviare "negoziati di pace" tra Russia e Ucraina "prima dell'inverno" ma allo stesso tempo continuare a "sostenere militarmente" Kiev affinché possa difendersi. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", nel suo discorso, durante l'inaugurazione del XXX corso internazionale di difesa a Huesca, in Spagna, Borrell ha fatto riferimento all'aiuto dell'Unione Europea all'Ucraina che è stato "maggiore di quello fornito dagli Stati Uniti, non tanto in campo militare, ma in campo finanziario e umanitario". Un aiuto che, secondo l'Alto rappresentante Ue, continua ad essere fondamentale. "La Russia continuerà a distruggere l'Ucraina, non può conquistarla, ma continuerà ad attaccare le infrastrutture e noi dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina e a lavorare per porre fine alla guerra, ma non in qualsiasi modo. Non può essere una pace dei vinti, deve essere una pace giusta che riconosca le responsabilità di chi l'ha iniziata", ha chiarito Borrell. (segue) (Spm)