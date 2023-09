Energia: la centrale nucleare di Mochovce porta la produzione del terzo reattore al 100 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avvio del terzo reattore della centrale nucleare di Mochovce, in Slovacchia, è entrato nella sua fase finale. Lo ha reso noto la portavoce della società che gestisce il sito, Slovenske elektrarne (Se). La produzione del terzo reattore è stata portata al 100 per cento dopo aver raggiunto il 90 per cento a metà agosto. Ora il reattore dovrà superare un test a questo livello della durata di 144 ore, dopodiché la fase di start-up potrà dirsi conclusa. “E’ un momento storico per l’intero Paese. Mi congratulo con colleghi, fornitori, supervisori, istituzioni partner. Tutti hanno fatto del loro meglio per raggiungere questo importante obiettivo e rendere la produzione elettrica in Slovacchia più verde per noi e per le future generazioni, almeno per i prossimi 60 anni”, ha detto l’amministratore delegato di Se, Branislav Strycek. La capacità nominale installata del terzo reattore di Mochovce è di 471 megawatt, tale da coprire all’incirca il 13 per cento del consumo annuo di elettricità della nazione. (Vap)