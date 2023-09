Usa: senatore Menendez incriminato per corruzione, non mi dimetterò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico Bob Menendez ha confermato di non essere intenzionato a dimettersi dalla camera alta del Congresso, dopo essere stato recentemente incriminato per corruzione. Durante una conferenza stampa a Union City, in New Jersey, il presidente della commissione Esteri del Senato (incarico dal quale si è invece temporaneamente dimesso, fino alla conclusione del processo giudiziario) ha affermato di non voler lasciare il suo seggio. “Si tratta semplicemente di illazioni”, ha detto, nella sua prima apparizione pubblica dopo essere stato incriminato da un tribunale federale a Manhattan. Menendez, insieme alla moglie Nadine, è accusato di avere accettato tangenti per centinaia di migliaia di dollari in cambio di favori politici ad alcuni imprenditori del New Jersey, a beneficio del governo egiziano. Durante una perquisizione nella sua residenza a Englewood Cliffs, gli agenti federali hanno trovato 550 mila dollari in contanti e 13 lingotti d’oro. (Was)