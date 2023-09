Veneto: Camani (Pd), chiesta rimodulazione lavori Consiglio regionale per funerali Napolitano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vanessa Camani, capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, ha annunciato "la decisione del gruppo di presentare richiesta ufficiale di revisione della convocazione dell'Assemblea, in coincidenza dei funerali di Stato che si terranno nella giornata di domani. La richiesta è stata sottoscritta anche dal consigliere Arturo Lorenzoni. È giusto che la politica si fermi in queste ore di lutto nazionale. Tenuto in debito conto dei provvedimenti di straordinaria urgenza che giustifichino la decisione di tenere i lavori, riteniamo possibile una rimodulazione dei lavori che consenta di tributare il giusto onore alla portata di questa giornata. Abbiamo dunque chiesto al presidente del Consiglio, Roberto Ciambetti, questo gesto di sensibilità e correttezza", ha detto. "Riteniamo che nel giorno delle esequie del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, anche l'organizzazione dei lavori della seduta del Consiglio regionale debba essere improntata al rispetto istituzionale, garantendo al contempo l'adempimento pieno delle nostre funzioni", ha concluso. (Rev)